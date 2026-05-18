Виталий Королев рассказал о налаживании связей Тверской области с Китаем

На Российско-Китайском ЭКСПО делегация Тверской области провела встречи с дистрибьюторами провинций Шаньдун и Ляонин. Фото: ПТО.

Тверская область развивает торгово-экономические отношения с КНР на полях Х Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине, рассказал глава региона Виталий Королев на своем канале в MAX. Делегация региона презентует туристический и экспортный потенциал Верхневолжья, делая упор на пищевую промышленность.

На региональной площадке представлена продукция «Мармеладной сказки», «Ратибора», «Славконда», «Милфудс», «Волжского пекаря» и ЗАО «Хлеб». «Со многой нашей продукцией знаком, пробовал. Натурально, качественно и вкусно. Считаю, у пищевой промышленности региона большой потенциал», - отметил Виталий Королев.

Наша делегация уже провела встречи с официальными органами власти и дистрибьюторскими компаниями провинций Хэйлунцзян, Шаньдун и Ляонин. Достигнуты первичные контакты с операторами китайских маркетплейсов.

Основной задачей участия в форуме названо заключение договоров, способствующих росту экспорта тверских товаров в провинции Китая. Взаимодействие с КНР в промышленной и культурной сферах ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».