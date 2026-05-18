НовостиОбщество18 мая 2026 14:01

Жителям Тверской области рассказали о действиях при укусе зараженного клеща

Роспотребнадзор Тверской области подвел итоги горячей линии по энцефалиту
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Большинство обратившихся интересовались вопросами вакцинации против клещевого энцефалита.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Тверской области подвело итоги работы горячей линии, которая действовала с 27 апреля по 10 мая. За этот период специалисты ведомства и Центра гигиены и эпидемиологии обработали более 80 обращений.

Большинство звонков (55%) касались диагностики клещевого энцефалита, получения медпомощи и правил иммунизации. Жители узнавали, где сделать прививку, каковы противопоказания и в какие сроки лучше вакцинироваться.

Около 11% вопросов были связаны с алгоритмом действий при укусе клеща, а 10% — с порядком обращения к врачам, если исследование насекомого подтвердило наличие вируса. Также тверичан консультировали по графикам работы лабораторий и общей эпидемиологической ситуации.