Жителям Тверской области рассказали о действиях при укусе зараженного клеща

Управление Роспотребнадзора по Тверской области подвело итоги работы горячей линии, которая действовала с 27 апреля по 10 мая. За этот период специалисты ведомства и Центра гигиены и эпидемиологии обработали более 80 обращений.

Большинство звонков (55%) касались диагностики клещевого энцефалита, получения медпомощи и правил иммунизации. Жители узнавали, где сделать прививку, каковы противопоказания и в какие сроки лучше вакцинироваться.

Около 11% вопросов были связаны с алгоритмом действий при укусе клеща, а 10% — с порядком обращения к врачам, если исследование насекомого подтвердило наличие вируса. Также тверичан консультировали по графикам работы лабораторий и общей эпидемиологической ситуации.