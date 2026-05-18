В Бологом мошенники выманили у пенсионерки 3 млн рублей под видом госслужащих

57-летняя жительница Бологого стала жертвой многоступенчатого обмана. Незнакомцы, представлявшиеся сотрудниками госструктур, использовали разные предлоги: от замены пенсионных документов до защиты вкладов от кражи.

Женщина сообщила им коды из СМС, а затем по инструкции преступников собрала три миллиона рублей. В сумму вошли 2 миллиона собственных средств и 1 миллион, взятый в долг у знакомых. С этими деньгами пострадавшая отправилась в Зеленоград, где передала наличность курьеру.

Обман вскрылся спустя несколько дней, когда обещанного возврата средств не произошло. Полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления личностей злоумышленников.