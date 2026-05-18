Под Осташковым освободили самовольно захваченную лесозаготовителями землю

Прокуратура выявила факт самовольного занятия земли площадью 240 квадратных метров вблизи деревни Березовый Рядок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Осташковская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения земельного законодательства. Установлено, что ООО «ИРБИС-ГРУПП» устроило склад заготовленного леса на участке в районе деревни Березовый Рядок, не оформив необходимые документы.

Площадь занятой территории составила 240 квадратных метров. После вмешательства ведомства и внесения представления директору компании нарушение было устранено. В настоящее время участок полностью освобожден от древесины.