Тверская лаборатория одобрила отправку 41 тонны мороженого в Монголию

Лаборатория провела более 30 экспертиз образцов мороженого перед его отправкой на экспорт. Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

15 мая 2026 года сотрудники Тверской испытательной лаборатории завершили исследования 41,6 тонны мороженого. Партии, изготовленные ярославским предприятием, подготовлены для экспорта в Монголию.

Тверские эксперты провели свыше 30 экспертиз, проверяя образцы на наличие золотистого стафилококка, сальмонелл, кишечной палочки и массовую долю жира. Результаты подтвердили полную безопасность продукта и его соответствие стандартам страны-импортера.

В ближайшее время за рубеж отгрузят 20,7 тонны фисташкового мороженого, а также пломбир с миндалем, бисквитной крошкой, малиной, клубникой и бананом. Всего за текущий год лаборатория выполнила более 1500 исследований экспортных товаров.