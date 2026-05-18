Тверская лаборатория одобрила отправку 41 тонны мороженого в Монголию

15 мая 2026 года сотрудники Тверской испытательной лаборатории завершили исследования 41,6 тонны мороженого. Партии, изготовленные ярославским предприятием, подготовлены для экспорта в Монголию.
Тверские эксперты провели свыше 30 экспертиз, проверяя образцы на наличие золотистого стафилококка, сальмонелл, кишечной палочки и массовую долю жира. Результаты подтвердили полную безопасность продукта и его соответствие стандартам страны-импортера.
В ближайшее время за рубеж отгрузят 20,7 тонны фисташкового мороженого, а также пломбир с миндалем, бисквитной крошкой, малиной, клубникой и бананом. Всего за текущий год лаборатория выполнила более 1500 исследований экспортных товаров.