В Твери трехлетний ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой

СК и прокуратура Твери проводят проверки из-за травмирования ребенка. Фото: Прокуратура Тверской области.

18 мая 2026 года в Твери на Сахаровском шоссе, 26, произошел несчастный случай. Трехлетний мальчик остался в комнате один и залез на подоконник. Ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса, и выпал из окна второго этажа многоквартирного дома.

В момент происшествия отец пострадавшего находился в соседнем помещении. Ребенка доставили в больницу, сейчас врачи оказывают ему медицинскую помощь.

Выезд на место происшествия осуществил следователь регионального управления Следственного комитета для проведения доследственной проверки. Установление причин случившегося и выяснение всех обстоятельств взяла на контроль районная прокуратура.