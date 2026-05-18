Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 мая 2026 11:23

Тверские поисковики установили личность погибшего в Зубцове красноармейца

Поисковики центра «Подвиг» вернули из небытия имя солдата, чьи останки были подняты в ходе Вахты памяти под Зубцовом
Антон ПАЛЬЧИКОВ
На установление личности бойца по архивным спискам потерь у специалистов поискового центра ушло два дня. Фото: НИ ВПЦ Подвиг.

На установление личности бойца по архивным спискам потерь у специалистов поискового центра ушло два дня. Фото: НИ ВПЦ Подвиг.

Во время полевой экспедиции на зубцовской земле участники центра «Подвиг» обнаружили останки воина и сильно поврежденный смертный медальон. Из-за пересушенности корпус футляра разрушился при попытке его открыть, а бумажный бланк с личными данными рассыпался в прах вскоре после вскрытия.

Имя бойца Георгия Добродеева удалось восстановить по фрагментам смертного медальона, который превратился в пыль сразу после сканирования. Фото: НИ ВПЦ Подвиг.

Имя бойца Георгия Добродеева удалось восстановить по фрагментам смертного медальона, который превратился в пыль сразу после сканирования. Фото: НИ ВПЦ Подвиг.

Специалисты успели сделать цифровой скан документа до его окончательного уничтожения. Совместно с лабораторией «Солдатский медальон» и после изучения архивных списков, содержащих три тысячи имен, личность солдата была установлена.

Им оказался красноармеец Георгий (Юрий) Иванович Добродеев, уроженец деревни Княжиха Юрьев-Польского района. Сейчас центр «Подвиг» ведет поиск родственников бойца.