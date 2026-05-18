Тверские поисковики установили личность погибшего в Зубцове красноармейца

Во время полевой экспедиции на зубцовской земле участники центра «Подвиг» обнаружили останки воина и сильно поврежденный смертный медальон. Из-за пересушенности корпус футляра разрушился при попытке его открыть, а бумажный бланк с личными данными рассыпался в прах вскоре после вскрытия.
Специалисты успели сделать цифровой скан документа до его окончательного уничтожения. Совместно с лабораторией «Солдатский медальон» и после изучения архивных списков, содержащих три тысячи имен, личность солдата была установлена.
Им оказался красноармеец Георгий (Юрий) Иванович Добродеев, уроженец деревни Княжиха Юрьев-Польского района. Сейчас центр «Подвиг» ведет поиск родственников бойца.