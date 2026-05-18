Тверская область участвует в радиомарафоне к 25-летию РТРС

Тверская область принимает этап всероссийского радиомарафона к 25-летию РТРС.

Тверская область присоединилась к всероссийскому радиомарафону в честь 25-летия Российской телевизионной и радиовещательной сети (РСТРС), и с 11 по 25 мая радиолюбители вещают из нескольких точек нашего края. Как сообщила пресс-служба правительства региона, в эфире звучит специальный позывной RT25TV: число 25 символизирует юбилей РТРС, а TV – радиокод Верхневолжья.

11–17 мая прошли эфиры из Твери, 16 мая – из Торжка, 18 мая должен быть выход из Кимр, 20 мая – из Максатихи, 21 и 22 мая – из Торопца.

Площадки присоединения к радио марафону выбраны не случайно. В Кимрах работает детская коллективная радиостанция, Максатихе отведена честь представлять в эфире природное наследие региона. Торопец поучаствует в марафоне, так как это один из древнейших городов России.

Выход в эфир в рамках марафона отмечается QSL-карточками – радиолюбителям положены специальные открытки, которые фиксируют факт радиосвязи.

Старт радиомарафону в честь 25-летия РТРС был дан в январе 2026 года в Великом Устюге. С тех пор состоялось уже более 18 тыс. сеансов со 130 странами и территориями мира.