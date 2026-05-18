Тверские росгвардейцы отработали более 270 сигналов тревоги за неделю

За неделю группы задержания вневедомственной охраны пресекли 16 административных правонарушений. Фото: Росгвардия Тверской области.

В Тверской области подвели итоги работы подразделений вневедомственной охраны Росгвардии за минувшую неделю. В период с 11 по 18 мая экипажи совершили более 270 выездов по сигналам тревоги, поступившим с охраняемых объектов.

Дополнительно бойцы 26 раз выезжали по сообщениям из дежурных частей полиции для обеспечения безопасности граждан и поддержания порядка. В ходе круглосуточного патрулирования группы задержания пресекли 16 административных правонарушений.

В пресс-службе подчеркнули, благодаря оперативным действиям сотрудников в регионе не допущено краж с подконтрольных объектов. Также ведомство продолжает набор на должности полицейских и полицейских-водителей, подробную информацию можно получить по телефону 8 (4822) 34-35-98.