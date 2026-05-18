В Тверской области обновляется автопарк мусоровозов

Новые мусоровозы. Фото: ПТО.

В Тверской области пополнен автопарк регионального оператора по обращению с отходами ООО «ТСАХ». Закуплено три новых мусоровоза.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, глава региона Виталий Королев поставил задачи по оснащению коммунальных предприятий современной техникой.

Новые мусоровозы - это машины с повышенной вместимостью, объем кузова у них составляет 23 кубических метра. За один рейс такой мусоровоз может отвезти на свалку более 10 тонн спрессованных отходов.

Спецтехника оснащена системой навигации ГЛОНАСС. Объемы отходов и маршруты поездок будут передаваться в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО.

Ранее автопарк ООО «ТСАХ» был обновлен на 15 современных мусоровозов. Они уже в работе. В ближайшее время будет закуплено еще пять машин для вывоза отходов.

Спецтехника приобретается по программе льготного лизинга при поддержке областного правительства и Российского экологического оператора по нацпроекту «Экологическое благополучие».