СК завел дело о халатности из-за сорванного ремонта крыши в Торопце

СК возбудил дело по части 1 статьи 293 УК РФ. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

Западнодвинский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Торопецкого муниципального округа по статье о халатности. Прокурорская проверка подтвердила, что по состоянию на 17 мая замена кровли в жилом доме на улице Калинина в Торопце не завершена.

По мнению ведомства, это произошло из-за ненадлежащего исполнения чиновниками своих обязанностей, что существенно ущемило права граждан.

Основанием для начала производства стали сообщения в региональных социальных медиа. Сотрудники Следственного комитета проводят необходимые мероприятия для установления всех виновных лиц.