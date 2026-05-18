Энергетики Твери проверят надежность тепловых сетей в нескольких районах

Плановые испытания будут проводятся в течение дня. Фото: Павел МАКАРОВ.

18 мая в Твери проводятся плановые технические мероприятия на тепловых сетях. Под проверку попали трубопроводы в Промышленном проезде, на улицах Транспортной, Королева и Гусева.

Также специалисты работают в районе Бурашевского путепровода и завода «Афанасий пиво» на улице Коминтерна. Компания оценивает готовность инфраструктуры к нагрузкам.

При обнаружении выхода воды на поверхность, парений или оседания почвы жителей призывают немедленно обращаться по телефонам 78-00-00 или 34-93-84. Приближаться к местам возможных повреждений коммуникаций строго запрещено.