Жительницу Удомли оштрафовали за оскорбление девушки в торговом центре

Ревнивая женщина заплатит три тысячи рублей за мат в адрес девушки. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В апреле 2026 года в одном из торговых центров Удомли местная жительница на почве ревности публично обругала девушку. Нарушительница использовала жаргонные выражения, указывающие на распутное поведение пострадавшей.

Девушка обратилась за защитой в правоохранительные органы. Удомельская межрайонная прокуратура провела проверку и возбудила дело по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ за оскорбление. Суд признал женщину виновной и обязал её выплатить штраф в размере трех тысяч рублей.