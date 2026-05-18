Жители Тверской области могут пожаловаться на неуплату алиментов по телефону

С 18 по 22 мая 2026 года в прокуратуре Тверской области работают специальные телефоны для приема обращений граждан. Жители могут сообщить о нарушениях своих прав в ходе исполнительных производств по алиментам.

Звонки принимаются по номеру 8-910-531-91-00 в будние дни с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 13:45.

Вся полученная информация пройдет проверку для последующего принятия мер прокурорского реагирования. Также направить заявление можно через портал Госуслуг или официальный сайт ведомства.