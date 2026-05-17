Виталий Королев поздравил тверских медалистов Кубка мира и первенства Европы

Сборная России по женской борьбе с участием тверичанки Полины Ефимовой заняла первое место в общекомандном зачете в Болгарии. Фото: ПТО.

Глава региона Виталий Королев в своем канале в MAX рассказал об успехах атлетов Верхневолжья. Тверской каноист Матвей Арсенов стал победителем второго этапа Кубка мира в Германии в составе экипажа-четверки на дистанции 500 метров. Ранее спортсмен уже брал золото на первом этапе в Венгрии.

Еще один повод для гордости дала Полина Ефимова из тверской «Школы высшего спортивного мастерства». Она завоевала бронзу на первенстве Европы по женской борьбе среди девушек до 18 лет в Болгарии. Благодаря ее вкладу российская сборная, выступавшая под национальным флагом и гимном, заняла первое место в командном зачете.

"Ребята, вы – наша гордость! Мы знаем, каким трудом и усердием достигаются такие результаты. Будем и далее во всем поддерживать тверской спорт и наших спортсменов", - заверил Виталий Королев.