Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 мая 2026 11:36

Виталий Королев поздравил тверских медалистов Кубка мира и первенства Европы

Глава региона поздравил каноиста Матвея Арсенова и борца Полину Ефимову с медалями на крупных международных турнирах
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Сборная России по женской борьбе с участием тверичанки Полины Ефимовой заняла первое место в общекомандном зачете в Болгарии.

Сборная России по женской борьбе с участием тверичанки Полины Ефимовой заняла первое место в общекомандном зачете в Болгарии.

Фото: ПТО.

Глава региона Виталий Королев в своем канале в MAX рассказал об успехах атлетов Верхневолжья. Тверской каноист Матвей Арсенов стал победителем второго этапа Кубка мира в Германии в составе экипажа-четверки на дистанции 500 метров. Ранее спортсмен уже брал золото на первом этапе в Венгрии.

Еще один повод для гордости дала Полина Ефимова из тверской «Школы высшего спортивного мастерства». Она завоевала бронзу на первенстве Европы по женской борьбе среди девушек до 18 лет в Болгарии. Благодаря ее вкладу российская сборная, выступавшая под национальным флагом и гимном, заняла первое место в командном зачете.

"Ребята, вы – наша гордость! Мы знаем, каким трудом и усердием достигаются такие результаты. Будем и далее во всем поддерживать тверской спорт и наших спортсменов", - заверил Виталий Королев.