НовостиПроисшествия17 мая 2026 9:52

Жажда любви оставила парня из Твери без 52 тысяч рублей

Молодого человека обманула аферистка, представившаяся жрицей любви
Зоя КИРЬЯНОВА
Полиция ищет подозреваемых. Фото: УМВД по Тверской области

В Твери возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» после того, как 23-летний местный житель хотел любви, но лишился денег. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области.

Молодой человек обратился в полицию и рассказал, что решил воспользоваться услугами интимного характера и позвонил по объявлению. Женщина-диспетчер убедила его внести предоплату 2000 рублей, затем парень согласился перевести ещё около 13 тысяч якобы в качестве страховки (её обещали вернуть).

Позже под разными предлогами потерпевший перевёл уже более 52 тысяч рублей, прежде чем заподозрил обман. Сейчас полицейские проводят оперативные мероприятия для установления причастных к противоправным действиям.