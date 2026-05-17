Названы самые востребованные вакансии в Тверской области

С начала года с помощью службы занятости трудоустроили 1400 человек. Фото: Павел МАКАРОВ.

С начала года при поддержке тверской службы занятости нашли работу более 1400 жителей региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Кроме того, ещё 259 человек приступили к профессиональному обучению. В настоящее время в банке вакансий насчитывается около 16 тысяч предложений. Больше всего востребованы специалисты для обрабатывающих производств: инженеры разных профилей, операторы технологического оборудования, швеи — всего свыше 4,8 тысячи таких мест.

Около 2,1 тысячи вакансий открыто в здравоохранении и соцобслуживании, более 2 тысяч — в образовании, примерно 1,6 тысячи — в строительстве, около тысячи — в сельском и лесном хозяйстве. Работодатели также заинтересованы в кадрах для гостиничного и ресторанного бизнеса. С начала года возможность временного трудоустройства на общественных работах получили 47 человек. Ещё шести гражданам оказали финансовую помощь на открытие собственного дела.