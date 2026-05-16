Виталий Королев о реализации ППМИ: «Темпы неплохие, но необходимо ускоряться»

В Тверской области реализуется ППМИ Фото: Правительство Тверской области

В частности, реализуются проекты по Программе поддержки местных инициатив (ППМИ). О ходе работ по ППМИ сообщил глава региона Виталий Королев в своем канале в мессенджере MAX.

В этом году к реализации в Верхневолжье заявлено 277 проектов ППМИ. На сегодняшний день выполнено 35, из них 22 инициативы – это развитие общественной инфраструктуры, 13 – приобретение оборудования и спецтехники.

«Для середины мая темпы неплохие, но необходимо ускоряться. Важно успеть до наступления осени. Это, в первую очередь, касается тех объектов, работы на которых зависят от погодных условий – установка детских площадок, благоустройство мест массового отдыха, дворов и других территорий, – подчеркнул Виталий Королев в MAX. – Главы муниципалитетов должны лично контролировать ход и качество работ. Уверен, что и жители готовы активно подключаться к этому процессу».

Например, для спортивной школы в Зубцове по Программе поддержки местных инициатив приобрели силовой тренажер. В Старице закупили универсальную коммунальную машину УКМ-1500, которая активно используется в благоустройстве города.

А в детско-юношеском центре в поселке Новозавидовский Конаковского округа благодаря ППМИ теперь есть мультистудия, помогающая ребятам осваивать навыки и умения в области компьютерной графики, анимации, фото- и видеосъемки.

Виталий Королев отметил в MAX: по итогам реализации ППМИ в 2026 году будут проанализированы ключевые моменты, приняты решения по увеличению участников программы.