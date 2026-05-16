В Тверской области сбили вражеский беспилотник

Как сообщили в правительстве Тверской области, минувшей ночью над территорией региона силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен один БПЛА. Люди не пострадали, разрушений нет.

По данным Минобороны, всего над регионами России средствами ПВО перехвачены и уничтожены 138 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Помимо Тверской области, беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.