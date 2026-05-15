Четырем агропредприятиям в Тверской области возместят часть затрат на мелиорацию

Аграриям Тверской области предусмотрены субсидии на возмещении части затрат на мелиорацию при вводе в оборот новых земель. Глава региона Виталий Королев на недавнем заседании президиума областного правительства утвердил решение по выделению господдержки на это нескольким сельхозхпредприятиям в 2026 году.

Средства из бюджета региона на возмещение части затрат при введении в работу новых земель получат четыре агропредприятия в Зубцовском, Кашинском, Краснохолмском, и Ржевском округах.

Областная власть оказывает господдержку сельхозкомпаниям по ключевым позициям, влияющим на повышение производительности.

"В апреле достижения АПК Тверской области высоко оценила Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут – вместе с Виталием Королевым она ознакомилась с работой сельхозплощадок области. Особо отмечено, что производителей активно поддерживает регион", - напомнила пресс-служба областного правительства.