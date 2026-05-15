В Тверской области еще в семи школах откроют агроклассы

В агроклассе. Фото: Минсельхоз Тверской области

В Тверской области откроют еще семь агроклассов. Как сообщила пресс-служба регионального правительства, подписаны соглашения о взаимодействии школ, сельхозпредприятий и Тверской сельхозакадемии по этому направлению.

Агроклассы при помощи предприятий создадут в Андреапольской школе №3, в Маловасилевской школе Кимрского округа, в Рамешковской школе, в Редкинской школе № 1 Конаковского округа, в Сандовской школе, в Степуринской школе Старицкого округа, в Стрелихинской школе Кесовогорского округа.

На сегодня в Тверской области классы, где сделан упор на изучение агротехнологий, созданы в Погорельской школе Зубцовского округа, Горютинской школе Калининского округа и Лихославльской школе №1.

Подготовка молодых специалистов по востребованным в экономике профилям накануне стала одной из тем заседания Президиума регионального Правительства. Виталий Королев назвал приоритеты в этой работе: в первую очередь, внедрение актуальных образовательных программ.

Агроклассы создаются в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» (входит в нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»).

