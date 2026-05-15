В Твери продолжается благоустройство Мигаловской набережной и сквера в «Юности»

Мигаловская набережная. Фото: пресс-служба администрации Твери

Благодаря голосованию за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» за 8 лет в Твери появилось 18 новых общественных территорий.

Одним из крупных объектов строительства в столице Верхневолжья сейчас является Мигаловская набережная.

Глава города Твери Алексей Огоньков совершил инспекционную поездку на Мигаловскую набережную. Работы здесь проходят в несколько этапов. Сейчас на набережной полностью завершена установка водоотводных лотков, укладываются бортовые камни и щебеночное основание для велосипедных дорожек.

- Также завершается прокладка кабельных линий наружного освещения, идет устройство песчаного и щебеночного основания под тротуарные покрытия. На последнем этапе будут установлены малые архитектурные формы и разбит газон, - пояснил Алексей Огоньков.

Еще одна зона благоустройства по программе - в микрорайоне «Юность».

Благодаря активному голосованию местных жителей в прошлом году появилось место отдыха на Молодежном бульваре, площадью 8,6 тыс. квадратных метров. Жители «Юности» на этом не успокоились и пошли дальше - активно проголосовали за территорию на улице Артюхиной, заброшенную и заросшую. Этой весной здесь начались строительные работы. Сейчас формируют новый сквер, площадка полностью расчищена от старых кустов, проведены работы по вертикальной планировке. Подрядная организация выполняет установку бортового камня, готовит щебеночное основание для тротуаров, а также прокладку кабельных линий.

Далее запланирована установка опор наружного освещения и малых архитектурных форм, устройство твердых дорожных покрытий, детских и спортивных площадок, работы по озеленению. Напомним, это уже четвертый объект благоустройства в «Юности», победивший в рейтинговом голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды». В этом списке также сквер в местной березовой роще на Артюхиной и заброшенные территории на улице Хромова и Молодежном бульваре. Местные жители хотят, чтобы там появились новые скверы.

Выбираем дальше.

Как сообщает отдел информации и аналитики администрации Твери, рейтинговое голосование за общественные территории, подлежащие благоустройству в первоочередном порядке в 2027 году, будет проходить до 12 июня. В этом году увеличено количество объектов для выбора, всего предлагается 35 общественных пространств. Список здесь

Отдать свой голос за любое из них могут жители Твери старше 14 лет на платформе «Госуслуги. Решаем вместе»