В Тверской области создан цифровой помощник в сфере ЖКХ «Коммунальщик»

Во всех домовых чатах Тверской области в мессенджере «Макс» внедрен цифровой помощник «Коммунальщик». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что этот виртуальный помощник будет предоставлять пользователям актуальные новости в сфере ЖКХ, разъяснения по изменениям в законодательстве (тарифы, льготы, субсидии), удобную инфографику и инструкции по решению связанных с «коммуналкой» жизненных ситуаций. Собственники жилья смогут быстрее получать информацию по вопросам ЖКХ.

Также сообщается, что далее предусмотрено регулярное расширение функционала цифрового помощника «Коммунальщик». Так, планируется, что в ближайших обновлениях он научится отправлять в домовые чаты уведомления о каких-либо временных ограничениях коммунальных услуг (отключениях воды, света и т.д.) в связи с возникшими авариями и сроках возобновления этих услуг.