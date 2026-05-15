Тверь
НовостиОбщество15 мая 2026 8:12

В Тверской области создан цифровой помощник в сфере ЖКХ «Коммунальщик»

Собственники жилья в регионе в домовых чатах смогут быстрее получать информацию по коммунальным вопросам
Алексей АНДРЕЕВ
Помощник уже подключен во все домовые чаты.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во всех домовых чатах Тверской области в мессенджере «Макс» внедрен цифровой помощник «Коммунальщик». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что этот виртуальный помощник будет предоставлять пользователям актуальные новости в сфере ЖКХ, разъяснения по изменениям в законодательстве (тарифы, льготы, субсидии), удобную инфографику и инструкции по решению связанных с «коммуналкой» жизненных ситуаций. Собственники жилья смогут быстрее получать информацию по вопросам ЖКХ.

Также сообщается, что далее предусмотрено регулярное расширение функционала цифрового помощника «Коммунальщик». Так, планируется, что в ближайших обновлениях он научится отправлять в домовые чаты уведомления о каких-либо временных ограничениях коммунальных услуг (отключениях воды, света и т.д.) в связи с возникшими авариями и сроках возобновления этих услуг.