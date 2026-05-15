Три ДТП с последствиями произошло в Тверской области за один день

Для троих водителей день сложился неудачно. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции в Тверской области

В Тверской области 14 мая произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили различные травмы.

Как рассказала пресс-служба Госавтоинспекции, одна из историй случилась на 20 км автодороги Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка Калининского муниципального округа.

49-летний водитель, управляя автомобилем Фольксваген Поло, не справился с управлением и улетел в правый по ходу движения кювет. Происшествие случилось в 15:50. В результате ДТП водитель получил травмы.

В Твери на ул. Ротмистрова, в районе дома 10/4 ближе к вечеру незнание ПДД проявил 20-летний водитель. Управляя автомобилем Киа Рио, при выезде на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги, он не уступил дорогу автомобилю на главной. Нарушитель столкнулся с а/м Митсубиси Паджеро, под управлением 35-летнего водителя. В ДТП пострадала 48-летняя женщина-пассажир автомобиля Киа Рио