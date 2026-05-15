В Тверской области госучреждение заплатило ребенку 20 тысяч за нападение бешеной собаки

Собака оказалась бешеной. Фото: пресс-служба прокуратуры Тверской области

Суд взыскал компенсацию морального вреда за укус безнадзорной собаки с Главного управления «Государственной инспекции по ветеринарии Тверской области».

Инцидент произошел в январе 2026 года. 15-летнего парня в Максатихе укусила безнадзорная собака. Его мать написала заявление в прокуратуру. Прокуратурой Максатихинского района проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что собака ко всему прочему еще была инфицирована вирусом бешенства.

Прокуратура сделала вывод: инцидент произошел из-за того, что были не приняты должные меры по отлову безнадзорных животных.

С целью защиты прав ребенка прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с учреждения компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области.

Заявленные требования удовлетворены. В пользу несовершеннолетнего взыскано 20 тыс. рублей.