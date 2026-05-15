Соцфонд увеличил бюджет на охрану труда в Тверской области

В 2026 году компенсацию затрат на охрану труда в Тверской области получат более 400 компаний региона.

Отделение Социального фонда России по Тверской области запланировало расходы на охрану труда в размере более 250 миллионов рублей. Это превышает лимиты 2025 года на 25%. В программу поддержки, охватывающую 400 организаций, входит возмещение трат на специальную оценку условий труда, медосмотры и средства защиты персонала.

Работодатель сначала выполняет запланированные мероприятия, а затем обращается за выплатой через Госуслуги. Как пояснил управляющий региональным отделением фонда Вячеслав Воеводин, система компенсаций стала более гибкой благодаря цифровизации процедур.

Узнать подробности можно по телефону 8-800-100-00-01. Личные консультации проводятся с понедельника по четверг с 08:30 до 17:30, а в пятницу прием звонков заканчивается в 16:30.