Аварийно-спасательная служба Тверской области ликвидировала 13 боеприпасов

Группа специальных взрывных работ обнаружила снаряды и мины 14 мая 2026 года. Фото: МЧС Тверской области.

Группа специальных взрывных работ аварийно-спасательной службы Тверской области провела операцию по обезвреживанию боеприпасов времен Великой Отечественной войны. 14 мая 2026 года специалисты работали в Селижаровском и Ржевском муниципальных округах.

В ходе выездов были изъяты две минометные мины калибра 50 миллиметров, один 122-миллиметровый артиллерийский снаряд, два снаряда калибра 23 миллиметра и восемь авиационных боеприпасов.

Силами ведомства все находки общим количеством 13 штук были доставлены на полигон и уничтожены в установленном порядке.