В Твери работает приемная главы Следственного комитета России

Приемная расположена в Твери в доме № 15 на улице Вагжанова. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

В следственном управлении СК России по Тверской области организована работа приемной Председателя ведомства. Сюда можно обратиться с заявлениями о защите нарушенных прав и законных интересов, а также с жалобами на решения или бездействие следователей и руководителей местных следственных органов.

Приемная находится в Твери на улице Вагжанова, 15. Прием граждан ведется ежедневно, кроме выходных и праздников, с 09:00 до 18:00, а по пятницам — до 17:00. Поступившие обращения в течение семи дней пересылают в профильное управление Следственного комитета в Москву, о чем заявителя уведомляют официально.