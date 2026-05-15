Подросток в Твери потратил восемь тысяч рублей с найденной на улице карты

Уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Твери возбуждено сотрудниками Заволжского отдела полиции.

В Заволжский отдел полиции Твери обратилась 35-летняя женщина, потерявшая банковскую карту. Вскоре ей начали приходить уведомления о списании средств. Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения и установили, что карту нашел 16-летний подросток.

В течение двух дней он оплачивал покупки в продуктовых, книжных и детских магазинах, а также посещал кафе. Всего молодой человек успел потратить 8500 рублей, прежде чем владелица обнаружила траты и заблокировала счет.

Фигурант признался в содеянном, в отношении него возбуждено уголовное дело. Сейчас юноша находится под подпиской о невыезде.