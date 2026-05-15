Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 мая 2026 5:33

Над Тверской областью уничтожено два беспилотника

Ночью Россию атаковали 355 БПЛА
Екатерина ИЛЬИНА
Всего за ночь перехвачены и уничтожены 355 беспилотных летательных аппаратов. Фото: Екатерина ИЛЬИНА

Всего за ночь перехвачены и уничтожены 355 беспилотных летательных аппаратов. Фото: Екатерина ИЛЬИНА

В ночь на 15 мая над Тверской областью силами ПВО уничтожено 2 БПЛА. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, никто не пострадал, разрушений нет.

По данным Министерства обороны России всего за ночь перехвачены и уничтожены 355 беспилотных летательных аппаратов. Происшествия случились над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Крыма, Калмыкии, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей.

В случае обнаружения беспилотных летательных аппаратов необходимо сообщить по номеру 112 полную информацию о месте, времени и их количестве.