Над Тверской областью уничтожено два беспилотника

Всего за ночь перехвачены и уничтожены 355 беспилотных летательных аппаратов. Фото: Екатерина ИЛЬИНА

В ночь на 15 мая над Тверской областью силами ПВО уничтожено 2 БПЛА. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, никто не пострадал, разрушений нет.

По данным Министерства обороны России всего за ночь перехвачены и уничтожены 355 беспилотных летательных аппаратов. Происшествия случились над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Крыма, Калмыкии, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей.

В случае обнаружения беспилотных летательных аппаратов необходимо сообщить по номеру 112 полную информацию о месте, времени и их количестве.