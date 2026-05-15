Прокуратура Кашина обязала муниципальное учреждение привести в порядок кладбище

По требованию ведомства учреждение ликвидировало аварийное дерево. Фото: Прокуратура Тверской области.

Кашинская межрайонная прокуратура выявила нарушения законодательства при содержании кладбища в деревне Дьяково. Установлено, что МКУ «Управление сельскими территориями» не принимало мер по ликвидации аварийной березы на территории погоста.

Дерево создавало угрозу безопасности граждан и могло нанести ущерб имуществу в случае обрушения на могилы.

Надзорное ведомство внесло представление директору учреждения, ответственному за благоустройство сельских территорий и содержание кладбищ. На сегодняшний день требования прокуратуры выполнены, опасное дерево на кладбище спилено.