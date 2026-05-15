Россельхознадзор ужесточил контроль за состоянием тверских сельхозземель

С начала года ведомство разместило 265 информационных материалов по вопросам земельного законодательства. Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Управление Россельхознадзора с начала года направило 108 предостережений тверским владельцам сельхозземель в Тверской области: 85 физическим лицам, 22 компаниям и одному госоргану. Правообладателям напоминают о необходимости соблюдения правил использования угодий и борьбы с сорняками.

В Бежецком округе компания «Альтаир» после официального предупреждения ведомства вовлекла в оборот 58,2 гектара пашни. В Калязинском округе организация «Согласие» запланировала уничтожение зарослей на 1880 гектарах.

За отчетный период специалисты рассмотрели три возражения на свои требования, но оставили их без удовлетворения. Всего на ресурсах управления разместили 265 материалов, направленных на предупреждение вреда почвам региона.