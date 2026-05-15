Тверское управление МЧС отчиталось о ликвидации восьми пожаров за сутки

Фото: МЧС Тверской области.

За прошедшие сутки на территории Тверской области зарегистрировали восемь техногенных пожаров. По данным сводки на 15 мая 2026 года, чрезвычайных ситуаций на контроле ведомства нет.

Пожарно-спасательные подразделения трижды выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, а группа специальных взрывных работ привлекалась один раз. Инцидентов на водных бассейнах региона не зафиксировано. Ограничения движения на федеральных автомобильных дорогах не вводились.

Нарушений энергоснабжения и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства не произошло. Главное управление МЧС и пожарно-спасательные гарнизоны продолжают нести службу в режиме повышенной готовности.