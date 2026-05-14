Ночью над Тверской областью уничтожено несколько БПЛА

В ночь на 14 мая в Тверской области по данным Министерства обороны РФ уничтожено четыре БПЛА. Эту информацию подтверждает и пресс-служба регионального правительства. Пострадавших нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Всего за ночь, с 21.00 часа 13 мая до 7.00 14 мая над территорией России дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 36 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.

Напомним, что в течение предыдущего дня, 13 мая, в Тверской области было уничтожено шесть БПЛА. Обошлось также без пострадавших и разрушений.