Житель Лихославля получил срок в строгой колонии за побег от надзора полиции

Мужчина тайно переехал в другой регион, чтобы избавиться от административных ограничений, но в итоге отправился за решетку.

Прокуратура Лихославльского округа поддержала обвинение против 26-летнего местного жителя, сбежавшего от контроля полиции. По решению суда мужчина находился под административным надзором и должен был соблюдать ряд ограничений, однако самовольно покинул свое место жительства.

Установлено, что с мая 2024 года по январь 2026 года нарушитель проживал за пределами Тверской области, скрываясь от органов внутренних дел. За уклонение от надзора молодого человека осудили по первой части статьи 314.1 УК РФ.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил жителя Лихославля к четырем месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.