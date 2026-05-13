Артистка Тверского театра кукол получила награду от Президента России

Екатерина Матвеева в Тверском театре кукол - с 1995 года. Фото: Тверской театр кукол

Артистка-кукловод, ведущий мастер сцены Тверского театра кукол Екатерина Матвеева удостоена Почетной грамоты Президента России за заслуги в области культуры и искусства. Ее поздравил глава региона Виталий Королев.

Екатерина Матвеева родилась в столице Верхневолжья. Окончила Тверское училище культуры и искусства (ныне – Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова). В Тверском театре кукол - с 1995 года. Артистка делилась, что полюбила театр кукол с детства, еще когда ходила туда на спектакли с мамой.

Екатерина исполнила множество ролей, в том числе, к примеру, создала глубокий образ в нашумевшем у нас спектакле «Фрида. Memoria» (16+), посвященном знаменитой эксцентричной мексиканской художнице. За эту работу артистка была удостоена премии губернатора Тверской области в категории «Актерская работа».

Екатерина Матвеева и сама ставила спектакли.