В Тверской области в голосовании по благоустройству поучаствовали уже свыше 45 000 человек

Всероссийское голосование за объекты благоустройства проходит до 12 июня. Фото: ПТО.

К обеду 13 мая в онлайн-голосовании за потенциальные территории для благоустройства в Тверской области поучаствовали свыше 45 тысяч человек. Объекты, которые наберут большее количество голосов, будут преображать в 2027 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Проголосовать можно только за одну территорию до 12 июня на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Также в этом могут помочь волонтеры в общественных местах. При необходимости они заодно ответят на вопросы по благоустройству.

Глава Тверской области Виталий Королев призвал жителей Верхневолжья активнее голосовать, чтобы сделать свои города, поселки более комфортными.

Всего в нашей области на онлайн-голосовании представлено 126 территорий в 37 муниципалитетах, из них 35 – в Твери. На момент написания новости в областной столице большее количество голосов набрали пять объектов: стадион на улице Озерная напротив дома № 8 - 1386, стадион гимназии № 44 в микрорайоне Южный - 1043, зона отдыха вдоль реки Волга от Староволжского моста до улицы Благоева - 1041, «Парк Гурко» в Сахарово - 722, «Парк Текстильщиков» - 708.

