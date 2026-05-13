Под Конаково полицейские накрыли нарколабораторию с семью килограммами синтетики

НовостиОбщество13 мая 2026 10:23

Под Конаково полицейские накрыли нарколабораторию с семью килограммами синтетикивидео

В Конаковском округе ликвидировали производство запрещенных веществ, изъяв у преступников партию наркотиков на 280 тысяч доз
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Трое мужчин планировали распространить по региону семь килограммов синтетики. Фото: УМВД России по Тверской области.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Тверской области обнаружили подпольное производство в частном доме в селе Свердлово. В незаконной деятельности подозревают двух местных жителей и курьера из Московской области.

Видео: УМВД России по Тверской области.

В автомобиле перевозчика полицейские нашли пакеты с четырьмя килограммами наркотика, упаковочный инвентарь и 20-литровые канистры. Еще пять свертков с веществом весом три килограмма оперативники изъяли из лесных тайников у деревни Карачарово.

Общий вес изъятого сырья составил семь килограммов. Следователи ОМВД «Конаковский» возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Участники группы заключены под стражу, им грозит до 20 лет лишения свободы.