Под Конаково полицейские накрыли нарколабораторию с семью килограммами синтетики

Трое мужчин планировали распространить по региону семь килограммов синтетики. Фото: УМВД России по Тверской области.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Тверской области обнаружили подпольное производство в частном доме в селе Свердлово. В незаконной деятельности подозревают двух местных жителей и курьера из Московской области.

В автомобиле перевозчика полицейские нашли пакеты с четырьмя килограммами наркотика, упаковочный инвентарь и 20-литровые канистры. Еще пять свертков с веществом весом три килограмма оперативники изъяли из лесных тайников у деревни Карачарово.

Общий вес изъятого сырья составил семь килограммов. Следователи ОМВД «Конаковский» возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Участники группы заключены под стражу, им грозит до 20 лет лишения свободы.