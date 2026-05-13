В Твери творческим людям помогут создать и установить арт-объект

Открыт приём заявок на конкурс идей арт-объекта о донорстве крови и костного мозга «Подари каплю надежды». Этот объект будет установлен на одной из центральных улиц Твери.

Творческий конкурс предполагает создание концепции временного интерактивного арт-объекта, посвященного продвижению идей донорства крови и костного мозга. Участниками могут стать архитекторы, дизайнеры, художники, скульпторы. Принимаются заявки как от индивидуальных конкурсантов, так и творческих коллективов в возрасте от 18 до 35 лет.

Организатором конкурса выступает Тверская Ассоциация потанинских стипендиатов, Фонд Твери при поддержке Фонда президентских грантов. Цель конкурса — привлечь внимание тверичан к теме донорства крови и костного мозга, снизить уровень тревожности перед процедурой донации и популяризировать вступление в Федеральный регистр потенциальных доноров костного мозга.

Для участников творческого конкурса есть определенные условия. Объект должен быть интерактивным и тактильным. Он должен символизировать преодоление страха, связь донора и реципиента или первый шаг к вступлению в регистр.

Конкурсантам необходимо подать пакет документов, включающий заявку участника, пояснительную записку, визуализацию (3D-модель или развернутый скетч), а также смету и производственный график, подтверждающие возможность изготовления объекта.

Подробные требования к концепции, критерии оценки и форма заявки размещены в Положении о конкурсе в официальной группе ВКонтакте

Прием заявок завершится 29 мая. Победителя определят не позднее 20 июня 2026 года. Он получит финансирование на изготовление арт-объекта, а также информационную поддержку в СМИ, о нем расскажут на профильных ресурсах о донорстве крови и костного мозга.