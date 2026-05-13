Вышневолоцкую фирму наказали за скрытый найм экс-полицейского

Ответственный сотрудник предприятия теперь заплатит крупный штраф. Фото: Прокуратура Тверской области.

Вышневолоцкая межрайонная прокуратура проверила исполнение антикоррупционного законодательства в деятельности местного предприятия. Выяснилось, что бывший сотрудник УМВД России по Тверской области устроился на работу в ООО «Дружба», однако компания не направила уведомление в ведомство в положенный по закону десятидневный срок.

За невыполнение обязанности по информированию работодателя госслужащего по последнему месту его службы должностное лицо привлекли к ответственности. Согласно постановлению прокуратуры по статье 19.29 КоАП РФ, виновному назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.