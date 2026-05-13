Роспотребнадзор включил Тверскую область в список опасных по энцефалиту регионов

Тверская область официально вошла в список регионов с неблагоприятной обстановкой по клещевому энцефалиту. По данным РИА Новости, федеральный Роспотребнадзор выделил Верхневолжье как зону с высоким риском инфицирования в Центральной России.

Опасность также подтверждена в Ярославской, Ивановской, Костромской областях и ряде районов Московской области. В других округах страны эндемичными признаны территории от Крыма до Камчатки, в то время как в новых регионах РФ зараженные клещи не выявлены.

В ведомстве также пояснили, что прививка необходима всем, кто проживает в регионе или планирует поездки по эндемичным местам. Вакцинация позволяет эффективно предотвратить развитие тяжелого заболевания.