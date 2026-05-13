НовостиЗвезды13 мая 2026 8:30

В Калязине пройдет Международный хоровой фестиваль

В Тверской области над Волгой зазвучат детские голоса
Екатерина ИЛЬИНА
В город приедут шесть лучших детских хоровых коллективов. Фото: Юлия КРУТОВА

14 мая в Калязине пройдет VIII Международный православный детско-юношеский хоровой фестиваль «Александр Невский» (0+). Поющие голоса город принимает уже в четвертый раз.

Фестиваль проводится с 2016 года в городах Золотого кольца России при поддержке Патриаршего Совета по культуре Русской Православной Церкви. Учредителем и организатором является Свято-Сергиевский Центр.

В течение четырёх дней юные хористы будут выступать в Ярославле, Ростове Великом, Мышкине, Угличе, Переславле Залесском, Калязине

Как сообщает пресс-служба Калязинского района, в этом году на фестиваль приедут шесть хоровых коллективов России. В том числе образцовый коллектив детского художественного творчества республики Карелия - хоровая капелла мальчиков и юношей «Виват» из Петрозаводска. Художественный руководитель и дирижёр Анастасия Попова.