Тверские росгвардейцы изъяли 18 единиц оружия за неделю

Обратиться за продлением разрешения на хранение оружия необходимо за 30 суток до конца срока его действия. Фото: Росгвардия Тверской области.

В Тверской области по итогам проверок условий хранения изъяли 18 единиц оружия. Сотрудники Росгвардии провели более 180 выездов и выявили 32 нарушения установленных правил.

Специалисты напоминают владельцам гражданского оружия, что обращаться за продлением разрешений на хранение и ношение нужно за 30 суток до окончания их срока действия.

Всего за неделю ведомство выдало жителям и организациям региона более 360 лицензий, приняв при этом порядка 330 новых обращений на оказание государственных услуг в сфере оборота боеприпасов и оружия.