Полиция Тверской области задержала пособницу телефонных мошенников в Москве

Полицейские изъяли у подозреваемой коробку, в которой жительница поселка передавала наличные.

27-летняя жительница ЗАТО Озерный обратилась в полицию после кражи крупной суммы денег. Обман начался со звонка о замене домофонов, в ходе которого девушка продиктовала собеседнице четырехзначный код из сообщения. Затем ей позвонили якобы сотрудники Минцифры и Росфинмониторинга и заявили, что от ее имени оформлена доверенность на финансирование запрещенных организаций.

Под давлением потерпевшая обналичила 890 тысяч рублей. В поселке Выползово она передала 490 тысяч рублей прибывшей девушке-курьеру, а остаток отправила в коробке из-под чая через таксиста.

Сотрудники уголовного розыска из Тверской области выследили и задержали 25-летнюю подозреваемую в Москве. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ, фигурантка находится под подпиской о невыезде.