Тверские гребцы вошли в число победителей Всероссийских соревнований

На Волге в центре города. Фото: пресс-служба администрации города

В праздничные дни в Твери прошли Всероссийские соревнования по гребному спорту, в которых приняли участие около 800 спортсменов. Это была 58-я регата памяти тверского купца Афанасия Никитина. Приехали гребцы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Тверской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Калужской, Калининградской, Псковской, Самарской областей.

Соревнования проводились в дисциплине «академическая гребля» на дистанции 2000 м среди юношей и девушек до 19 лет, юниорок и юниоров до 23 лет. Впервые одновременно с традиционной регатой на Волге, в центре города, состоялся первый этап летнего сезона Студенческой гребной лиги.

По итогам двухдневной гонки определились обладатели нескольких десятков комплектов наград. Тверские спортсмены, воспитанники ГБУ ДО"СШОР по видам гребли и парусному спорту», ГБУ ТО «Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» завоевали золото, серебро и бронзу:

Имена победителей соревнований

9 мая, первый день соревнований:

1 место - Конопатов Александр, Фонарев Иоанн, Коршунов Григорий, Фонарева София, Саргузина София

2 место - Катарэу Елена, Ниница Вадим, Иванов Тимофей, Шмелев Андрей, Бикчурин Ильнар, Бойко Злата, Енина Евангелина, Разводов Михаил, Чистяков Артемий, Сенченко Арсений Антонович, Дроговоз Кирилл

3 место - Морозов Ярослав, Корикова Дарья, Лебедев Александр, Мирослав Кочергин

10 мая, второй день соревнований:

1 место - Иванов Тимофей

2 место - Хрусталев Никита, Шмелев Андрей, Ниница Вадим

3 место - Михня София, Фонарева София, Агафонова Анна, Саргузина София.