Тверской Росреестр раскрыл схему взлома Госуслуг через фейковые штрафы

Постановление о земельном штрафе в обязательном порядке заверяется печатью Управления Росреестра по Тверской области. Фото: Росреестр Тверской области.

В Тверской области аферисты убеждают собственников загородных участков оплатить несуществующие штрафы по ссылкам в мессенджерах. Как сообщил заместитель главы регионального Росреестра Андрей Тяпкин, цель преступников — взлом аккаунта на Госуслугах.

Важно помнить, что законное постановление о штрафе всегда подписывается госинспектором и заверяется печатью. Наказание возможно только по результатам официальной проверки и составления протокола, о времени и месте которых владельца всегда уведомляют заранее заказным письмом или через Госуслуги.

Информацию о реальных проверках следует проверять в реестре на портале proverki.gov.ru. Для уточнения данных можно обратиться в Росреестр лично, по телефону или оспорить взыскание в десятидневный срок.