Четыре человека пострадали в ДТП с опорой ЛЭП в Торопце

Авария произошла в районе дома № 98 на улице Мусоргского. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

12 мая в Торопце на улице Мусоргского произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Около 21:50 в районе дома № 98 34-летний водитель на автомобиле «Фиат Альбеа» превысил безопасную скорость и съехал в правый кювет, где врезался в опору ЛЭП.

В результате аварии травмы получили четыре человека: сам автомобилист, а также его пассажиры в возрасте 38, 20 и 43 лет. По данным Госавтоинспекции, в момент столкновения никто в салоне не был пристегнут ремнями безопасности.

Всего за минувшие сутки в Тверской области зарегистрировано два ДТП с пятью пострадавшими.