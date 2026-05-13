Прокуратура Твери добилась пересчета пенсии за пятилетний стаж в Казахстане

Пенсионерка отстояла право на выплаты. Фото: Прокуратура Тверской области.

Прокуратура Пролетарского округа Твери защитила интересы пенсионерки, которой отказали в учете пяти лет трудовой деятельности за рубежом. Женщина обратилась в региональное отделение Социального фонда России за назначением страховой пенсии по старости, однако чиновники не зачли период ее работы в Республике Казахстан.

Причиной отказа стало отсутствие ответа на межведомственный запрос, при этом другие документы, подтверждающие работу в эти годы, фонд во внимание не принял.

После вмешательства прокуратуры и подачи судебного иска учреждение обязали включить спорный пятилетний срок в страховой стаж и произвести перерасчет выплат. Решение суда в законную силу пока не вступило.