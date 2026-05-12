Тверские ученые разработали устройство для борьбы с БПЛА

Ученые Тверского технического университета разработали и запатентовали устройство для борьбы с миниатюрными беспилотниками. Устройство портативное, многоствольное. Оно помогает эффективно противостоять атакам БПЛА, и может применяться в сложных условиях. В том числе и арктических зонах.

"Разработка может применяться для защиты нефтегазовых и оборонных объектов", - пояснили в вузе.

Бороться с низколетящими миниатюрными беспилотниками непросто из-за дороговизны и сложности их обнаружения. Еще серьезнее проблема массовых атак - "роя", к которым плохо готовы даже развитые страны.

По данным пресс-службы вуза, устройство, разработанное учеными ТвГТУ, - это управляемая многоствольная пусковая установка с пиротехническим ракетным блоком на поворотно-наклонном столе с системой поджига фитилей. Перед работой установку монтируют и заряжают: блоки зарядов соединяют с дистанционной системой поджига. После обнаружения беспилотника оператор дистанционно наводит установку и запускает ракеты. Суть работы устройства в том, что при взрыве зарядов с микросферами создается объемная "ловушка", нарушающая работу пропеллеров и электроники беспилотника.

Одним из преимуществ устройства является то, что оно требует меньше ракет, чем аналоги, и может массово изготавливаться на малых предприятиях с использованием композитных материалов. Это снижает массу, стоимость и повышает удобство транспортировки.