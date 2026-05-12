Россельхознадзор обязал страховую компанию скосить борщевик под Калязином

Заросли ядовитого растения были обнаружены инспекторами около деревни Елзыково. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Земли вокруг деревень Серково, Лом, Вертягино, Василево и Елзыково в Калязинском округе очистят от сорняков на площади 1880,56 гектара. На сельскохозяйственных полях, принадлежащих с января 2023 года ООО «Страховая компания «Согласие», инспекторы Россельхознадзора выявили плотные заросли кустарника и инвазивного борщевика Сосновского.

Уничтожение этого агрессивного растения находится на строгом контроле правительства Тверской области из-за его плодовитости и токсичности для человека. Надзорное ведомство вынесло собственнику официальное предостережение за простаивание земель.

В ответ 4 мая 2026 года компания направила уведомление о том, что поручила специалисту нанять подрядчика для полного покоса сорной травы и соблюдения норм земельного законодательства.